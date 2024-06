Gli Atlanta Hawks selezionano Zaccharie Risacher con la prima scelta al Draft

Per il secondo anno consecutivo, un giocatore francese viene scelto con la prima chiamata assoluta al Draft. Gli Atlanta Hawks hanno infatti scelto Zaccharie Risacher con la loro pick.

Ala classe 2005, Risacher ha giocato quest’anno in EuroCup con il JB Bourg, in prestito dall’ASVEL, raggiungendo la finale e vincendo il Rising Star della competizione. Nella stagione 2021-22, il giocatore aveva anche esordito in EuroLega con l’ASVEL a soli 16 anni, mentre nel 2022-23 ha segnato 3.2 punti di media in 18 partite nella massima competizione europea.

Nella stagione appena conclusa, Zaccharie Risacher ha segnato 11.3 punti di media in EuroCup.

The moment Zaccharie Risacher was drafted No. 1 overall to Atlanta 🙌 pic.twitter.com/wkCknXTARx — SportsCenter (@SportsCenter) June 27, 2024

È francese anche la seconda scelta assoluta: Alex Sarr, chiamato dagli Washington Wizards dopo una stagione in Australia con i Perth Wildcats.