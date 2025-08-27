Gli Europei si aprono nel segno di Valanciunas: Lituania in scioltezza sulla Gran Bretagna

La gara inaugurale degli Europei sorride alla Lituania che si sbarazza della Gran Bretagna senza troppi problemi (70-94 il finale).

Baltici in controllo delle operazioni fin dall’inizio (15-23 al primo riposo) e poi in grado di chiudere definitivamente i giochi nel secondo tempo. Troppo evidente il gap fisico in favore della squadra di Kurtinaitis che stravince la lotta a rimbalzo 57-31. Un data che basta anche a sopperire all’orribile 2/19 da tre dei lituani che in compenso chiudono con quasi il 65% da due, segno ulteriore di un dominio assoluto nel pitturato.

Jonas Valanciunas flirta con la doppia doppia e chiude da top scorer a 18 punti e 9 rimbalzi in poco più di 20 minuti. Minutaggi estremamente distribuiti in casa lituana con cinque giocatori in doppia cifra. Dall’altra parte il migliore è l’ex Trapani Yeboah (17) mentre il capitano Wheatle, di formazione italiana, chiude a quota 6. Massimo risultato con il minimo sforzo per la Lituania che parte bene senza spremere eccessivamente i suoi uomini migliori, in attesa di test più probanti come quello di venerdì con il Montenegro.

