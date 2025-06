Gli Indiana Pacers travolgono gli Oklahoma City Thunder in Gara-6: si deciderà tutto in Gara-7!

La serie finale NBA 2025 si deciderà in Gara-7, dopo una prestazione dominante degli Indiana Pacers in Gara-6, chiusa con un netto 108-91 contro gli Oklahoma City Thunder. Una partita già indirizzata nel primo tempo, con Indiana avanti di 22 punti all’intervallo, e mai più in discussione nella ripresa.

Haliburton stringe i denti, Indiana ritrova energia

La notizia più attesa è arrivata alla palla a due: Tyrese Haliburton è nello starting five nonostante lo stiramento al polpaccio destro. Il leader dei Pacers mette a referto 14 punti e 5 assist in 23 minuti, dando immediatamente fiducia alla squadra e infiammando il pubblico di casa. Indiana, dopo un avvio complicato (10-2 per OKC nei primi minuti), cambia marcia e domina il secondo quarto con un parziale di 36-17, guidata dalla difesa e da un’energia ritrovata.

Siakam guida, Toppin e McConnell devastanti dalla panchina

Pascal Siakam si conferma il punto fermo della squadra di Rick Carlisle: doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi, ma soprattutto leadership silenziosa ed efficacia in ogni momento chiave. Dietro di lui brilla la panchina: Obi Toppin segna 20 punti con 6 rimbalzi, mentre T.J. McConnell è il vero ago della bilancia con 12 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi. Il contributo delle riserve Pacers è decisivo, non solo per i numeri ma per l’intensità con cui cambia il ritmo della gara.

Thunder irriconoscibili: troppe palle perse e scarsa mira da tre

Per Oklahoma City Thunder una serata da dimenticare: 21 palle perse e appena 26.7% da tre punti. Troppo poco per pensare di chiudere la serie in trasferta. Shai Gilgeous-Alexander (21 punti) e Jalen Williams (16) non riescono a incidere, appannati e poco aggressivi, mentre il resto della squadra non riesce a cambiare l’inerzia. Dopo due vittorie di fila in Gara-4 e Gara-5, OKC sembra aver perso smalto e lucidità.

Ora tutto si decide in Gara-7

Il titolo NBA si assegnerà quindi in Gara-7, nella notte tra domenica e lunedì, a Oklahoma City. Dopo una serie intensissima e ricca di colpi di scena, tutto è ancora aperto. Gli Indiana Pacers arrivano con fiducia e spinta mentale, gli gli Oklahoma City Thunder con la consapevolezza che servirà una reazione vera per alzare il Larry O’Brien Trophy davanti al proprio pubblico.

