Olimpia Milano, il sostituto di Mirotic è Jabari Parker?

Grandissime manovre in corso in casa Olimpia Milano.

Crescono le possibilità del ritorno di Peppe Poeta per un nuovo anno di apprendistato con Ettore Messina, per poi diventare head coach. Ma le novità non mancano neanche per il parco giocatori. Perso Nikola Mirotic, diretto al Monaco, l’Olimpia sembra intenzionato a pescare anche dal Barcellona per sostituirlo.

L’EA7 prova ad accaparrarsi Jabari Parker. L’ex seconda scelta NBA ha ancora un anno di contratto ma non è del tutto soddisfatto dello spazio avuto quest’anno. Parker vorrebbe essere la stella di una squadra e in Catalogna non sembra esserci margine, considerato anche il prossimo arrivo di Tornike Shengelia nel suo ruolo. E questo non cambierebbe neanche con un clamoroso ritorno di Xavi Pascual (da poco liberatosi dallo Zenit San Pietroburgo) al posto di Penarroya.

La dirigenza blaugrana darebbe luce verde a una richiesta di trasferimento di Parker, ben contenta di risparmiare i due milioni lordi del suo ingaggio. Milano dunque ci prova, dopo aver già chiuso per Marko Guduric e con Devin Booker sempre più vicino.