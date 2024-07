Gli sponsor nel basket: il caso dei siti di scommesse e dei casinò online

Introduzione

L’importanza di uno sponsor, nello sport giocato a livello professionistico, è determinante per la salute dell’intera società. Negli ultimi anni sono aumentate in maniera esponenziale le sponsorizzazioni da parte di siti di scommesse e di casinò online, non solo nel calcio ma principalmente nel basket.

Si tratta di collaborazioni che non solo mirano a contribuire con risorse finanziarie, ma che arricchiscono l’immagine della squadra e dell’intera società, contribuendo anche a rafforzare il legame con la tifoseria. Del resto, è innegabile che il basket sia un gioco di grande popolarità che gli deriva dai suoi ritmi dinamici ed esilaranti. Un vero e proprio asso nella manica per le aziende che vogliono farsi pubblicità attraverso un canestro.

Il basket americano

In America il basket è senza dubbio uno degli sport più seguiti e, come altrove, è sempre più comune trovare delle squadre con sponsorizzazioni dei siti di scommesse o di casinò online. Gli sponsor in questione sono praticamente in grado di garantire alle squadre e alle loro società, un flusso costante di finanziamenti con cui si riammodernano e riassortiscono tutti gli aspetti, da quelli strutturali a quelli di gioco vero e proprio. In America, ad esempio, nel campionato NBA, diverse società di gambling sponsorizzano le squadre, marcando di autorevolezza il legame basket – poker.

Grazie a questa partnership l’azienda ha il privilegio di accedere ai dati delle scommesse ufficiali NBA, ma anche di ideare delle campagne pubblicitarie incentrate sulla tecnologia che affascinano e chiamano a raccolta sempre più appassionati ai quali è consentito l’accesso a contenuti interattivi e avvincenti.

Il basket europeo

Come per quello americano, anche per il basket europeo esistono numerose aziende che finanziano e sponsorizzano diverse squadre e campionati. Così come per l’NBA, nei vari campionati nazionali di pallacanestro le sponsorizzazioni hanno assunto sempre più un ruolo importante per via della possibilità che i loro finanziamenti danno alle società per compiere dei passi importanti non solo a livello tattico e tecnico ma anche di presenza sul mercato.

I vantaggi di questo genere di collaborazioni per entrambi i soggetti coinvolti sono molteplici: si stanziano finanziamenti, c’è un ritorno pubblicitario e si possono creare campagne di gioco che coinvolgano sempre più la tifoseria. Se da un lato si migliorano le strutture fisiche e societarie, dall’altro si diventa più attrattivi anche per giocatori di alto livello e si possono spendere maggiori risorse perfino per ampliare il roster dei vivai.

In Italia, per esempio, l’Olimpia Milano può vantare tra i partner una società di scommesse sportive. Tutto questo contribuisce, in ogni caso, a favorire visibilità e branding, una più forte integrazione tra marketing e pubblicità che permettono alle squadre di integrare le loro attività con quelle degli sponsor. Questo è importante perché porta alla creazione di eventi promozionali e attività da cui possono trarre beneficio entrambe le parti coinvolte.

Un rapporto sereno con il proprio sponsor può garantire una vera e propria stabilità a lungo termine e, quindi, la possibilità di pianificare il futuro e di fare scelte sul lungo periodo per la squadra di basket.

Conclusioni

I siti di scommesse e dei casinò online, da diversi anni, puntano a sponsorizzare anche il basket, il secondo sport più seguito al mondo. Queste partnership hanno un ruolo sempre più determinante nel mondo della pallacanestro professionistica perché sono in grado di agire su più livelli che interessano le società. Da un lato garantiscono accesso a finanziamenti continui, dall’altro lavorano allo studio di campagne pubblicitarie sempre più coinvolgenti, fungendo da collante tra la tifoseria e la squadra. Queste sponsorizzazioni sono infatti spesso figlie dell’innovazione tecnologica e sono utili perché da un lato contribuiscono a rafforzare l’immagine della squadra e dall’altro usufruiscono di un ritorno economico non indifferente. Tutto questo determina una esperienza assolutamente coinvolgente ed interattiva che, ogni anno, raccoglie intorno a sé fiumi di tifosi pronti a supportare il loro team e ad accedere ai contenuti ludici proposti dalle piattaforme. Il risultato? Assolutamente pazzesco dal punto di vista del branding e del marketing.