Gilbert Arenas, parole RAZZISTE per irridere il Sud Sudan

Gilbert Arenas non ha mai brillato particolarmente per intelligenza, né quando giocava né ora che conduce un paio di podcast, spesso sparando a zero. Tempo fa aveva dato la colpa ai giocatori europei per “l’ammorbidimento” della NBA, ora ha invece attaccato il Sud Sudan, irridendo la Nazionale africana che ha tenuto testa a Team USA in amichevole. Arenas è rimasto quasi scandalizzato per il fatto che le star NBA abbiano avuto difficoltà a battere una squadra che proviene da un Paese “in cui non hanno nemmeno le scarpe”.

“La squadra maschile ha quasi perso contro degli africani. Abbiamo quasi perso contro… [fa il segno della cerbottana, ndr]. E il Re ha dovuto salvarci, so che gli haters di LeBron saranno furiosi. Abbiamo quasi perso contro una tribù. Pazzesco! Embiid stava per regalare la partita ai suoi cugini… Stavamo per perdere contro la squadra di Cool Runnings [film commedia del 1993, ndr]. Non hanno nemmeno le scarpe. Prendono le scarpe dall’America, gliene spediamo noi! Hanno solo i ferri dei canestri. Manute Bol doveva camminare un’ora e mezza per andare a tirare a canestro. Stavamo per perdere contro della gente che ha dei cesti di pesche al posto dei canestri, giocano nella polvere e senza le scarpe!” ha detto Arenas in un video circolato su TikTok.

Parole vergognose, rese ancora più gravi dal fatto che provengono da un giocatore afro-americano, il quale ha parlato per stereotipi di una Nazionale che negli ultimi 2 anni è stata solo in crescendo. Le dichiarazioni di Gilbert Arenas fanno da contraltare a quelle, decisamente più profonde, di Wenyen Gabriel dopo la partita contro gli USA. Proprio a causa delle terribili condizioni di vita in Sud Sudan, comprese varie e sanguinose guerre, i giocatori che fanno parte della Nazionale sono per lo più cresciuti in altri Paesi, come rifugiati politici.