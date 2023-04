Pozzecco su Paolo Banchero in Nazionale: “Abbiamo sognato, ma ora molto è cambiato”

Subito dopo il sorteggio dei gironi della FIBA World Cup 2023, ci ha pensato Gianmarco Pozzecco a spegnere per la prima volta l’entusiasmo riguardo la potenziale presenza di Paolo Banchero con la maglia dell’Italia. Da anni si parla di Banchero come futuro giocatore della nostra Nazionale, e lui stesso ha più volte dichiarato di volervi giocare, a partire da quella bandierina italiana che ancora campeggia sui suoi social. La prima doccia fredda era arrivata qualche settimana fa, quando il talento degli Orlando Magic aveva dichiarato in un podcast che ora “tutto è cambiato”. Tradotto: ora ci sono le attenzioni di Team USA su di lui.

E Pozzecco, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è andato nella stessa direzione, usando quasi le stesse parole di Banchero.

Dobbiamo riconoscere che è cambiato lo scenario. Con grande lungimiranza avevamo individuato un grande talento dotato di una grande etica. Poi però è cresciuto aldilà delle più rosee aspettative. Siamo contenti che se lo sia meritato, ora la sua scelta è più difficile. […] Abbiamo sognato, teniamo la speranza accesa, ma ora molto è cambiato. Darà una risposta, per tempo.

Gianni Petrucci ha dichiarato a La Repubblica di “essere più pessimista che ottimista”, visto che era d’accordo di sentirsi con Banchero al termine della stagione ma ad oggi questo contatto è stato messo in stend-by. Banchero ha vinto nei giorni scorsi il premio di Rookie of the Year con 98 voti su 100, affermandosi come una delle stelle più luminose della NBA che verrà.