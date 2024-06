I Detroit Pistons hanno scelto JB Bickerstaff come nuovo allenatore

JB Bickerstaff qualche settimana fa era stato esonerato dai Cleveland Cavaliers, ma non è rimasto a lungo senza panchina. I Detroit Pistons hanno deciso di nominarlo come proprio head coach, lo ha riportato Adrian Wojnarowski.

Dopo una pessima stagione, chiusa all’ultimo posto in NBA, Detroit vorrebbe far partire quel rebuilding di cui si parla ormai da anni ma che finora non ha mostrato i progressi sperati. I Pistons avranno una squadra giovane, guidata dal talento di Cade Cunningham, Jalen Duren e Ausar Thompson: fare peggio della scorsa stagione, chiusa con sole 14 vittorie, sarà difficile.

Bickerstaff ha allenato in carriera Houston, Memphis e Cleveland, raggiungendo i Playoff nelle ultime due stagioni con i Cavs. Il suo record personale è di 255-290, 51-31 nella stagione 2022-23 e 48-34 nell’ultima, in cui i Cavaliers hanno raggiungo le Semifinali di Conference perdendo 4-1 contro Boston.

ESPN Sources: The Detroit Pistons are hiring J.B. Bickerstaff as the franchise’s next coach. Bickerstaff comes to the Pistons after consecutive trips to playoffs with Cavaliers —- including the Eastern Conference semifinals. pic.twitter.com/ZlX0CZIH6C

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2024