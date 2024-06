La destinazione più probabile per Paul George è Philadelphia

Tra poco più di un’ora si aprirà ufficialmente la free agency 2024, con Paul George tra i nomi principali dopo che ieri il giocatore ha declinato la Player Option sul contratto con i Clippers. Non sono molte le squadre che possono permettersi di aggiungere PG: nei giorni scorsi ci hanno provato i Golden State Warriors, via trade. Secondo Tim Kawakami, gli Warriors avrebbero proposto ai Clippers molteplici scambi che consistevano in alcune combinazioni tra Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Moses Moody, Chris Paul e una scelta del primo turno al Draft. Tutte le proposte sarebbero state rifiutate da Los Angeles.

Un’altra squadra accostata a George in queste ore sono gli Utah Jazz, che hanno parecchio spazio salariale. Ma secondo Chris Haynes al momento la destinazione più probabile per Paul George sarebbero i Philadelphia 76ers, che sotto contratto hanno praticamente solo Joel Embiid e Tyrese Maxey e vogliono aggiungere una terza star. Ci sarebbe “ottimismo crescente” riguardo la possibilità che l’ormai ex Clippers firmi per Philly nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore.

George è a Los Angeles dall’estate 2019, quando decise di fare squadra con Kawhi Leonard per puntare al titolo. Senza fortuna, perché i Clippers non hanno mai raggiunto nemmeno le Finali di Conference. Nell’ultima stagione PG ha mantenuto 22.6 punti di media.