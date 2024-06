Gli Warriors hanno esteso la qualifying offer a Nico Mannion: cosa significa?

I Golden State Warriors hanno esteso la qualifying offer da 1.87 milioni di dollari a Nico Mannion, nonostante quest’ultimo non giochi in NBA dalla stagione 2020-21, quella da rookie, finora la sua unica oltreoceano. Nell’anno appena concluso l’azzurro, attualmente impegnato con la Nazionale in vista del Preolimpico, ha indossato le maglie di Baskonia e Varese. Il suo futuro è però in dubbio, visto che dopo una straordinaria parentesi all’Openjobmetis potrebbe ora tornare a giocare in EuroLega.

Improbabile invece un ritorno in NBA nonostante la mossa degli Warriors. E allora a cosa è servito estendere a Nico Mannion la qualifying offer?

Questa decisione ha fatto sì che, per il quarto anno consecutivo, Mannion diventi restricted free agent per le regole NBA. Golden State infatti ha fatto la stessa cosa anche nel 2021, nel 2022 e nel 2023, nonostante Nico non sia mai tornato negli USA a giocare. In questo modo gli Warriors, che detengono ancora i diritti su Mannion avendolo scelto al Draft, hanno il controllo su di lui qualora dovesse decidere di firmare in NBA. Se infatti l’azzurro trovasse un accordo con una qualsiasi franchigia, cosa che può liberamente fare essendo free agent, Golden State avrebbe la possibilità di pareggiare l’offerta e tenerlo con sé. C’è anche la possibilità (altamente improbabile) che Mannion decida di firmare questa proposta contrattuale, andando a guadagnare 1.87 milioni di dollari nella prossima stagione e diventando unrestricted free agent nell’estate 2024.

Insomma è una mossa per avere l’ultima parola sul futuro NBA di Mannion. La stessa cosa l’hanno fatta i Detroit Pistons nei giorni scorsi con Simone Fontecchio, anche se lui è molto probabile rimanga in rossoblu anche l’anno prossimo.

Nella sua unica stagione nella Baia, Mannion ha mantenuto 4.1 punti di media in 30 partite.