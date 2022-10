I GM NBA mettono pressione al coach dei Lakers Darvin Ham

I Los Angeles Lakers hanno fatto abbastanza rumore quando hanno deciso di assumere Darvin Ham come nuovo allenatore della squadra. Essendo un coach alla prima esperienza NBA, non è stata una scelta ovvia per molti fan, ma comunque non si può negare che Ham potrebbe potenzialmente avere un grande impatto in questa stagione, non solo sulla sua squadra ma sul resto del anche campionato. Proprio come i direttori generali di tutta la NBA.

Sulla base dei risultati del sondaggio annuale ai general manager NBA recentemente concluso, si prevede che Darvin Ham avrà “il maggiore impatto” tra gli allenatori nuovi e quelli che hanno cambiato panchina. Ham è stato in realtà il vincitore in fuga qui con il 48% dei voti. Il neo coach dei Sacramento Kings, Mike Brown, è arrivato secondo con il 31%, mentre Steve Clifford degli Charlotte Hornets ha completato la Top 3 con il 17% dei voti.

Questo aggiunge solo più pressione su Ham, che ricoprirà uno dei ruoli di più alto profilo in tutta la NBA. Le aspettative sul 49enne sono già alle stelle e non c’è dubbio che ogni sua mossa sarà analizzata al microscopio.

Leggi anche: Preseason NBA, Utah batte Portland ma Fontecchio resta al palo