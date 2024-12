I Golden State Warriors si muovono: dai Nets è in arrivo Dennis Schroder

Dopo un promettente inizio di stagione, nell’ultimo periodo i Golden State Warriors hanno un po’ faticato e ora sono 5° ad Ovest con un record di 14-10 (3-7 nelle ultime 10). Per questo motivo nei giorni scorsi c’erano già stati dei rumors su una possibile mossa degli Warriors sul mercato, mossa che è arrivata questa sera: dai Brooklyn Nets è in arrivo Dennis Schroder, 18.4 punti e 6.6 assist di media finora.

In cambio, i Nets riceveranno il contratto in scadenza di De’Anthony Melton e una scelta del secondo turno al Draft. Melton è infortunato e non rientrerà questa stagione, Brooklyn era interessata più che altro ai 12.8 milioni che il giocatore libererà la prossima estate. Golden State invece riceve una point guard prolifica che potrà far rifiatare Curry e sostituire proprio Melton, che aveva iniziato la stagione con 10.3 punti a partita prima di infortunarsi al ginocchio.

The Brooklyn Nets are finalizing a deal to send guard Dennis Schroder and one second-round pick to the Golden State Warriors for De’Anthony Melton and three second-round picks, sources told ESPN. A dynamic playmaker and scorer arriving to the Warriors. pic.twitter.com/6NC4xcnKnc

