I Lakers cercano un play: si valutano Isaiah Thomas, Mike James e Darren Collison

I Los Angeles Lakers voglio chiudere il proprio roster, aggiungendo l’ultimo tassello: un playmaker.

Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports sono tre i principali candidati ad unirsi a LeBron e compagni: Isaiah Thomas, Darren Collison e la vecchia conoscenza europea Mike James. In particolare però, Isaiah Thomas qualche giorno fa ha concluso un workout proprio con LeBron James e Russell Westbrook, d’altronde già da qualche giorno si vocifera di un possibile ritorno in gialloviola per IT.

Nonostante ciò, sempre stando alle parole di Chris Haynes, i Lakers si prenderanno del tempo prima di mettere sotto contratto l’ennesimo giocatore. Infatti, potrebbero anche scegliere di portare i giocatori che più interessano alla dirigenza al training camp e decidere solo gli ultimi giorni prima dell’inizio della regular season.

Al momento, i Los Angeles Lakers hanno sotto contratto garantito 12 giocatori, che saranno 14 al momento dell’inizio della stagione 2021-2022 per avere flessibilità e dunque, considerando che ogni squadra può avere un massimo di 15 giocatori, c’è ancora spazio per qualche eventuale innesto. Vedremo chi, tra James, Collison e Thomas, con quest’ultimo più avanti nelle gerarchie di gradimento, vestirà la maglia gialloviola la prossima stagione.