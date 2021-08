LaMelo Ball chiarisce la sua uscita sulla scuola: “Volevo dire che non è per tutti”

Qualche giorno fa la futura stella degli Charlotte Hornets LaMelo Ball, intervistato da GQ, si è lasciato andare a qualche dichiarazione sulla scuola che ha fatto molto discutere: “La scuola non ti insegna un c***o. Cosa c***o è la scuola?”.

Inevitabilmente, il più piccolo dei fratelli Ball è finito al centro di una bufera mediatica e dunque è stato costretto a chiarire la sua uscita e che cosa volesse davvero intendere con quelle frasi, nonostante il linguaggio colorito.

LaMelo ha condiviso sul suo profilo Instagram delle storie per fare chiarezza sulla sua uscita:

Fatemi riformulare: la scuola non è per TUTTI. Ora, se voi volete diventare dei dottori… meglio che portiate il vostro c*** a scuola. Dunque, per favore, non andate dalle vostre madri dicendo che “Melo ha detto che non serve” quando in realtà voi non state investendo davvero nel vostro piano A che, nel mio caso, è stato entrare nella lega

LaMelo Ball took to IG to clarify his earlier comments about not needing school. (via @MELOD1P/ IG) pic.twitter.com/NMkNJ3jYm6 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 17, 2021