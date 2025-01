I migliori italiani nella storia della NBA: tutti i cestisti tricolore che hanno fatto la storia in America

In quanto uno dei Paesi europei in cui il basket ha trovato più terreno fertile per espandersi, l’Italia vanta una tradizione significativa di talenti cestistici che hanno lasciato il segno nella storia della NBA, la lega di basket più famosa e prestigiosa al mondo. Non a caso le scommesse NBA, sono in assoluto una delle più grandi passioni degli americani e non solo, poiché – anche in Italia – tanti appassionati vogliono conoscere il percorso delle franchigie.

Gli atleti italiani in NBA hanno rappresentato il loro Paese con orgoglio, contribuendo – al contempo – a rafforzare la reputazione del basket italiano a livello internazionale. Tra alcune avventure particolarmente riuscite e altre, invece, con un po’ più di difficoltà, ecco quali sono stati i cestisti italiani che hanno militato – e militano – in NBA.

Vincenzo Esposito e Stefano Rusconi: i pionieri italiani nella NBA

La storia degli italiani nella NBA inizia con Vincenzo Esposito e Stefano Rusconi. Esposito, dopo essersi distinto nella Fortitudo Bologna, firmò nel maggio 1995 con i Toronto Raptors, diventando il primo italiano a segnare un punto in una partita NBA il 15 novembre 1995 contro gli Houston Rockets. Nella stessa stagione, Stefano Rusconi debuttò con i Phoenix Suns, diventando il primo giocatore italiano a calcare i parquet NBA.

Andrea Bargnani: il primo europeo scelto come prima scelta assoluta nel Draft

Andrea Bargnani ha rivoluzionato la percezione dei giocatori europei nella NBA. Nel 2006, i Toronto Raptors lo selezionarono come prima scelta assoluta, un traguardo mai raggiunto prima da un giocatore europeo. Durante la sua carriera nella NBA, Bargnani ha mostrato versatilità sia come ala grande che come centro, con una media di 14.3 punti e 4.6 rimbalzi per partita. Nonostante alcuni infortuni che ne hanno limitato la continuità, il suo impatto ha aperto la strada a molti altri talenti europei.

Marco Belinelli: il primo italiano a vincere un titolo All Star Game NBA

Recentemente tornato in Italia per giocare con la Virtus Bologna, Marco Belinelli ha avuto una carriera notevole nella NBA, giocando per diverse squadre e distinguendosi come tiratore affidabile. Nel 2014, con i San Antonio Spurs, è diventato il primo italiano a vincere un campionato NBA, contribuendo significativamente al successo della squadra. Belinelli ha anche partecipato all’NBA Three-Point Contest, vincendolo nel 2014, a testimonianza delle sue eccezionali capacità nel tiro da tre punti.

Danilo Gallinari: una carriera all’insegna della costanza

Danilo Gallinari, selezionato dai New York Knicks nel 2008, ha costruito una solida carriera nella NBA, riconosciuto per la sua abilità nel segnare e per la versatilità offensiva. Ha giocato per diverse franchigie, tra cui Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks, mantenendo una media di 15.6 punti per partita. Nonostante alcuni infortuni di troppo, Gallinari ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento, consolidandosi come uno dei migliori talenti italiani nella lega.

Simone Fontecchio: la nuova generazione italiana nella NBA

Simone Fontecchio rappresenta attualmente la nuova ondata di talenti italiani nella NBA. Dopo esperienze significative in Europa, ha firmato con gli Utah Jazz nel 2022, portando energia e abilità al roster. Nel febbraio 2024, è stato ceduto ai Detroit Pistons, dove continua a sviluppare il suo gioco e a rappresentare l’Italia ai massimi livelli del basket mondiale.

Paolo Banchero: una promessa italo-americana

Paolo Banchero, con doppia cittadinanza italiana e americana, è emerso come uno dei giovani più promettenti nella NBA. Selezionato come prima scelta assoluta dagli Orlando Magic nel 2022, ha impressionato per le sue prestazioni, mostrando un potenziale straordinario. La sua presenza nella lega aggiunge ulteriore prestigio alla tradizione italiana nel basket professionistico. Negli ultimi anni è stato al centro dell’attenzione per la scelta della Nazionale in cui giocare: nonostante il corteggiamento degli organi federali italiani e di tutti gli addetti ai lavori, alla fine Banchero ha preferito difendere i colori del Dream Team.

Altri giocatori italiani che hanno militato brevemente in NBA

Oltre ai nomi più noti, altri giocatori italiani hanno avuto esperienze nella NBA, contribuendo alla diffusione del talento italiano nel mondo. Tra questi, Luigi Datome ha giocato per i Detroit Pistons e i Boston Celtics, mentre Nicolò Melli ha avuto un impatto con i New Orleans Pelicans. Anche se le loro permanenze nella lega sono state relativamente brevi, hanno lasciato un’impronta significativa e hanno rappresentato l’Italia con orgoglio.