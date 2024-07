I Philadelphia 76ers blindano Tyrese Maxey con il massimo salariale

In 24 ore i Philadelphia 76ers hanno costruito il core della prossima stagione, firmando Paul George, Eric Gordon e Andre Drummund e rinnovando Kelly Oubre Jr e adesso anche Tyrese Maxey. Quest’ultimo era restricted free agent e difficilmente si sarebbe mosso da Philadelphia. I Sixers hanno raggiunto un accordo di 5 anni con Maxey che lo pagherà 204 milioni di dollari complessivi, il massimo salariale.

Maxey sarà così il terzo massimo salariale a libro paga dei Sixers dopo Embiid e il neo-arrivato Paul George. Nell’ultima stagione la point guard ha giocato il miglior basket della carriera, mantenendo 25.9 punti e 6.2 assist di media, venendo nominato All Star per la prima volta e vincendo il Most Improved Player.