Isaiah Hartentein e due conferme: si muovono gli Oklahoma City Thunder

Gli Oklahoma City Thunder hanno firmato 3 giocatori nel giro di un’ora per esordire in questa free agency 2024. Dopo le conferme di Aaron Wiggins e Isaiah Joe, OKC ha messo le mani su Isaiah Hartenstein, uno dei free agent migliori rimasti.

Wiggins firmerà un quinquennale da 47 milioni di dollari, nell’ultima stagione ha segnato 6.9 punti di media uscendo dalla panchina. Joe firmerà invece per 4 anni e 48 milioni di dollari dopo un’annata da 8.2 punti di media.

E infine Hartenstein, che firmerà un triennale da 87 milioni di dollari. Il lungo arriva dai New York Knicks, dov’è stato una delle rivelazioni dell’ultima stagione quando è stato chiamato a sostituire Mitchell Robinson in quintetto. Hartenstein ha mantenuto 7.8 punti e 8.3 rimbalzi di media in 75 partite, di cui 49 in quintetto. Anche grazie a lui New York ha raggiunto il terzo posto ad Est e le Semifinali di Conference.

Ai Thunder, Isaiah Hartenstein tornerà presumibilmente ad un ruolo in uscita dalla panchina dietro a Chet Holmgren.

ESPN Sources: Free agent C Isaiah Hartenstein has agreed on a three-year, $87 million deal with the Oklahoma City Thunder. Hartenstein leave the Knicks for the top West seed eager to add his size, skill and physicality. pic.twitter.com/gbOpAw1Gsx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024