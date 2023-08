Il Canada ne taglia 4: il roster ora conta 14 giocatori, e Murray…

Il Canada di coach Jordi Fernandez prosegue il suo cammino verso il Mondiale, dove secondo molti sarà una delle squadre favorite per la vittoria. Il talento certo non manca, a partire da Shai Gilgeous-Alexander, destinato ad essere la star delle foglie d’acero. Nelle scorse ore il Canada ha ufficializzato alcuni tagli che portano il roster attuale a 14 membri.

Corey Joseph si è ritirato dal training camp, di fatto auto-escludendosi. Anche Oshae Brissett, ala dei Boston Celtics, è stato tagliato da coach Fernandez. Kassius Robertson, nuova guardia di Valencia, è stato tra gli esclusi un po’ a sorpresa perché si pensava che la sua pericolosità da oltre l’arco potesse fare comodo. Infine anche Kevin Pangos, attualmente ancora tesserato dell’Olimpia Milano, ha lasciato la squadra il 4 agosto.

I giocatori canadesi agli ordini di Fernandez rimangono 14, con 2 tagli ancora da fare da qui all’inizio della FIBA World Cup. Uno di questi potrebbe essere Jamal Murray. La star dei Denver Nuggets sarebbe forse il miglior giocatore della formazione, ma rimarrà a casa nei prossimi giorni mentre i compagni voleranno in Germania per alcune amichevoli. Si riunirà poi al gruppo come minimo il 17 agosto, a circa una settimana dall’inizio del torneo.

Il Canada sarà nel Gruppo H con Francia, Lettonia e Libano.