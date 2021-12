Il misterioso tweet di LeBron James dopo la positività al Covid

LeBron James è risultato positivo al Covid-19 prima della partita di ieri contro Sacramento. Già nella città californiana, la superstar dei Los Angeles Lakers è risultata positiva a due dei tre tamponi effettuati, si è imbarcata su un aereo privato ed è tornata ad LA dove si è messa in quarantena per almeno 10 giorni, da regolamento. Nelle scorse ore però proprio un tweet di LeBron, abbastanza incomprensibile, ha generato il panico sui social. Gli utenti hanno provato a interpretarlo, senza successo.

James ha scritto: “Qualcosa è reale. Degli imbrogli stanno accadendo”. Utilizzando varie emoji di pesci, vale a dire il “fishing”. Ci si è subito chiesti a cosa si riferisse il giocatore. Secondo alcuni, LeBron potrebbe stare dicendo di essere convinto di essere solo un falso positivo. Ma la sua potrebbe anche essere una velata risposta alle critiche di Enes Kanter, che gli aveva proposto di incontrarsi perché lo vorrebbe “educare” su quello che succede nel mondo, Cina in primis.

🤔Something is REAL 🐠 🐟 🎣 🐟🐠 going on — LeBron James (@KingJames) December 1, 2021

Se LeBron fosse davvero un falso positivo, i Lakers potrebbero recuperarlo in minor tempo e sarebbe sicuramente una buona notizia. Il giocatore è vaccinato, ma come sappiamo questo non impedisce il contagio. Anthony Davis ha parlato con James ed ha rivelato ai media che il compagno è comunque asintomatico.