Il parterre de roi per Italia – Croazia: tutte le stelle dello sport (e non solo) presenti al Forum

Grande spettacolo sul parquet per Italia – Croazia con la bella vittoria degli Azzurri in un Forum sold out.

Per una delle gare clou del girone milanese degli Europei si è registrata la presenza di diversi VIP, dopo quella di Dirk Nowitzki nei giorni scorsi.

Al Forum in prima fila c’era Andrea Bargnani, seduto vicino a Linus, storico conduttore di Radio Deejay, da sempre appassionato di basket. Nelle vicinanze i vertici federali (il presidente Gianni Petrucci e il GM Salvatore Trainotti), oltre alla leggenda Dino Meneghin.

Poco distanti i volti della Bobo Tv, il celebre canale Twitch sul calcio che ha ospitato anche il ct Gianmarco Pozzecco alla vigilia degli Europei. A fine gara il Poz è andato ad abbracciare proprio gli ex calciatori Nicola Ventola, Daniele Adani, Antonio Cassano e Christian Vieri.

Ma non finisce qui. Ad Assago c’era anche Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e al momento CEO della Formula Uno. Con lui l’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina: fra i due c’è un’amicizia che risale ai periodi del coach alla Virtus Bologna.

Foto: FIBA