Il ritorno di un amore? Brindisi ci prova per D’Angelo Harrison

È notizia di oggi lo scioglimento delle squadre del Prometey, visto ciò che sta accadendo in Ucraina. Questo permette a tutti i giocatori del roster ucraino di tornare free agent fin da subito: tra di loro c’è anche D’Angelo Harrison, l’anno scorso in Italia alla Happy Casa Brindisi. L’americano ha dichiarato qualche mese fa, ai nostri microfoni, che la città pugliese gli è rimasta nel cuore, secondo Emiliano Carchia di Sportando ora proprio Brindisi gli avrebbe fatto un’offerta.

Happy Casa Brindisi is interested in signing D’Angelo Harrison and made an offer to bring the guard back in Italy, sources tell @Sportando

and @yakovmeir1.

The American is a free agent after parting ways with Ukrainian team Prometey

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 5, 2022