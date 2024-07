Clamorosa gaffe alle Olimpiadi: errore nell’inno del Sud Sudan

Clamoroso errore nell’organizzazione delle Olimpiadi, nello specifico nel torneo di basket.

Il Sud Sudan ha fatto il suo esordio ai Giochi battendo Porto Rico. Una giornata storica parzialmente rovinata da quanto avvenuto nel pre-partita. L’organizzazione, infatti, ha suonato l’inno sbagliato.

Invece dell’inno del Sud Sudan, al Pierre Mauroy di Lille si è sentito l’inno del Sudan. A rendere ancora più increscioso l’episodio c’è la storia che divide i due Paesi, insanguinati da una guerra che di fatto si protrae da decenni.

Durante l’esecuzione i giocatori sud-sudanesi si sono guardati spaesati, dalla tribune prima fischi per l’organizzazione e poi applausi per i giocatori del team africano. Dopo qualche minuto è stato fortunatamente eseguito l’inno corretto.

That didn’t go well…

Sudan’s anthem and not the national anthem of South Sudan on the speakers #Paris2024pic.twitter.com/O5LwEPthAx

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 28, 2024