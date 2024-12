Infortunio Luka Doncic, LUNGO STOP: durissimo colpo per i Mavs

I Dallas Mavericks perdono Luka Doncic per almeno un mese. Il fenomeno sloveno ha subito un infortunio al polpaccio nel primo tempo del Christmas Day contro Minnesota, abbandonando subito il campo. Doncic era poi stato visto lasciare l’arena in stampelle e in generale le sue condizioni erano sembrate sin da subito non buone, tanto che i Mavs si stavano già preparando a fare a meno della propria stella per un periodo abbastanza esteso.

Ora i tempi di recupero, almeno quelli minimi, sono noti e probabilmente rivedremo Doncic a febbraio. La star di Dallas in questa stagione sta mantenendo 28.1 punti, 8.3 rimbalzi e 7.8 assist di media e finora aveva già saltato 8 partite. Questa prolungata assenza è anche probabile lo renderà ineleggibile per i premi individuali di fine stagione: per riceverne uno, da regolamento, un giocatore deve aver disputato almeno 65 partite.