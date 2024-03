Isiah Thomas attacca gli Warriors: “Curry non è un playmaker o un leader, KD gli ha salvato la faccia”

Isiah Thomas è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore. Ospite del podcast di Draymond Green, IT ha attaccato nuovamente Michael Jordan.

Ma non solo. Thomas ha parlato anche della dinastia dei Golden State Warriors direttamente con uno dei rappresentati più autorevoli. Parole non proprio gentili da parte dell’ex Bad Boy, secondo il quale Kevin Durant ha salvato la squadra della Baia.

Kevin Durant ha salvato la vostra legacy e la narrazione che si farà di Golden State nei prossimi decenni. Con il suo arrivo avete vinto due titoli, la dinastia Warriors che vi farà entrare nella Hall of Fame è stata rafforzata da KD. Senza di lui sareste stati ricordati soprattutto come la squadra che si è fatta rimontare alle Finals quando era sotto 3-1 e che non ha vinto il titolo dopo una regular season da 73 successi.

Successivamente Thomas ha tirato una bordata anche a Stephen Curry, accusandolo di non essere un vero playmaker né un leader.

Curry la miglior point guard di tutti i tempi? Non si può fare questo discorso, viviamo nell’epoca del basket positionless. Draymond, sei tu il vero playmaker di Golden State: fai più assist di Steph, porti su il pallone, inizi i giochi d’attacco, imposti la difesa e dirigi la squadra in campo. Curry esce dai blocchi, prende e tira. Di sicuro è uno dei migliori tiratori di sempre ma io i miei titoli li ho vinti in modo diverso, ho guidato la mia squadra a vincere due anelli di seguito, ero primo per punti e assist, ho portato i miei compagni a vincere e forse sono stato l’unico a farlo da playmaker vero. Quando Curry parla dei giocatori a cui si è ispirato cita Reggie Miller e Ray Allen che non sono assolutamente delle point guard.