Italbasket, altri 3 tagli di Pozzecco: restano in 13 per le prossime amichevoli

L’Italbasket continua il percorso di avvicinamento al Preolimpico di San Juan: domenica 23 giugno gli Azzurri affronteranno la Georgia in amichevole a Trento. Gianmarco Pozzecco ha poco fa ufficializzato altri 3 tagli che portano la lista di pre-convocati da 16 a 13. Lasceranno infatti il raduno Momo Diouf, Sasha Grant e Michele Vitali.

Rimangono a disposizione del Poz questi 13: Spissu, Mannion, Abass, Tonut, Gallinari, Melli, Ricci, Bortolani, Casarin, Caruso, Polonara, Pajola e Petrucelli.

Saranno 12 i convocati che partiranno per il Porto Rico, manca quindi soltanto un giocatore da escludere. Per la folta presenza di esterni, l’indiziato principale sembrerebbe essere Davide Casarin, il più giovane della lista.

Dopo l’amichevole contro la Georgia, l’Italbasket partirà per Madrid dove martedì disputerà un’altra amichevole contro la Spagna. Poi la partenza per Miami e, dopo 3 giorni in Florida, il volo per San Juan dove gli Azzurri esordiranno il 4 luglio contro i padroni di casa del Porto Rico (qui in Italia sarà il 5 luglio, all’1.30 di notte).

Foto: FIBA