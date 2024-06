Nikola Mirotic, smentite subito le voci di addio a Milano

Nella mattinata di oggi era rimbalzata dalla Francia la notizia di una presunta trattativa tra Nikola Mirotic e l’AS Monaco, club già interessato al montenegrino la scorsa estate. Il rumors aveva gettato nel panico i tifosi biancorossi, vista la ferita fresca dell’addio di Nicolò Melli. Ma nel giro di poche ore questa voce è stata spenta sul nascere: Aris Barkas di Eurohoops ha scritto che non ci sono segnali riguardanti un possibile trasferimento di Mirotic.

Mirotic è stato MVP delle Finali Scudetto nella sua prima stagione all’EA7, un’annata non positivissima soprattutto in EuroLega, con tante partite saltate. Con l’addio di Melli però l’ex Barcellona avrà sicuramente più spazio e anzi sarà centrale nell’attacco dell’Olimpia insieme a Shavon Shields, qualora anche quest’ultimo rimanesse. Shields ha ancora 2 anni di contratto ma da qualche settimana si parla di una sua possibile partenza, anche se finora non c’è stato mai nulla di concreto in questo senso.

Despite the early reports about Nikola Mirotic having contacts with Monaco, there's no indication from multiple sources that the star forward is leaving Milan.

On the contrary he is expected to be again one of the cornerstones of coach Messina's team.

— Aris Barkas (@arbarkas) June 21, 2024