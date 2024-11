D’Angelo Russell interessato a giocare con la Lituania: il parere di coach Trinchieri

Nelle scorse ore è rimbalzato dalla Lituania un rumors che vorrebbe D’Angelo Russell interessato a prendere il passaporto lituano e giocare con i baltici i prossimi impegni internazionali. Il playmaker dei Los Angeles Lakers ha due figli con Laura Ivaniukas, la quale a sua volta ha origini lituane grazie alle quali Russell potrebbe richiedere la cittadinanza. La voce ha lasciato tutti di stucco, visto che D-Loading non ha mai avuto legami con l’Europa in carriera, tantomeno con la Lituania.

Ma nelle scorse ore in Lituania non si è ovviamente parlato d’altro, anche dopo la vittoria dello Zalgiris Kaunas contro il Panathinaikos in EuroLega. In conferenza stampa, a coach Andrea Trinchieri è stato chiesto un commento sulla questione.

“Ovviamente mi ha sorpreso, sono felice per Russell e sarei felice per la Nazionale se lo naturalizzassero. Ma sono questioni politiche e non voglio entrarci. Credo ci siano due Paesi, la Lituania e la Serbia, che non vogliano portare in Nazionale giocatori stranieri o dare il passaporto a giocatori in ruoli in cui sono corti. Non è questione di essere favorevoli o meno, è come vuoi comportarti. Sia la Serbia che la Lituania sono Paesi con un profondo orgoglio cestistico. Sono due Paesi in cui il basket è lo sport nazionale, dicono di no, che vogliono contare solo sui propri giocatori. Penso però che la produzione di giocatori locali non sia forte come in passato, né in Serbia né in Lituania. Questa è una decisione politica, ci sono aspetti positivi e negativi. Se si vuole continuare a contare solo su giocatori lituani o serbi, allora bisogna anche pensare a come fare per avere una maggiore scelta per la Nazionale, come produrre maggiore talento“ ha detto Trinchieri.

Anche Lonnie Walker IV, da poco arrivato a Kaunas, ha detto la sua: “Manderò a Russell un paio di messaggi per fargli sapere che qui l’ambiente è fantastico. Forse riesco a convincerlo! Gli chiederò cosa ne pensa, vediamo cosa mi risponde. È un giocatore incredibile, rispettato. È grandioso, uno dei miei compagni di squadra preferiti” ha detto il giocatore americano, compagno di Russell per una stagione ai Lakers.