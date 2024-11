Ettore Messina respinge le accuse di gaffe: “Un vero COLPO BASSO!”

Nelle scorse ore, sui social media, si è diffuso rapidamente un video che si focalizzava sulla reazione di Ettore Messina dopo il tiro sbagliato da Matteo Spagnolo alla fine del quarto quarto, ieri sera. L’errore dell’azzurro aveva mandato Milano e l’Alba Berlino all’OT, dove poi l’Olimpia ha comunque perso. Vedendo il linguaggio del corpo di Messina, che ha prima agitato il pugno per esultare e poi soprattutto si è diretto verso il centrocampo quasi a voler salutare coach Israel Gonzalez, in molti hanno sospettato che l’allenatore di Milano non avesse chiaro il punteggio e pensasse quindi di aver vinto il match al 40′.

Le accuse per questa possibile gaffe sono state respinte con forza da Messina stesso, via Instagram. Commentando il video sopracitato, in particolare quello pubblicato da Eurohoops, l’allenatore ha scritto: “Eurohoops, questo è davvero un colpo basso! Ero solo felice che avessimo fatto una buona difesa sull’ultimo possesso ed evitato la sconfitta nei regolamentari…”.

In molti non hanno comunque creduto alla giustificazione di Ettore Messina. Scorrendo un po’ i commenti del post, sono diversi i commenti che sottolineando ancora come il coach sia andato verso il centrocampo dopo il tiro di Spagnolo.