Italbasket, il retroscena: la convocazione di Danilo Gallinari era in dubbio

La convocazione di Danilo Gallinari per gli Europei sarebbe stata in dubbio per diversi giorni.
Lo si poteva immaginare dal fatto che il Gallo non ha giocato neanche un secondo delle amichevoli pre-torneo, dopo essersi unito al gruppo a preparazione in corso, in seguito al termine del campionato portoricano. Lo ha confermato lo stesso ct Gianmarco Pozzecco a Il Corriere della Sera.
Adesso il mio stato confusionale è passato: Gallinari c’è e sono sereno, i dubbi mi passano subito dopo che decido. In base al suo valore, Danilo in Nazionale dovrebbe esserci sempre. Ma il basket di oggi è diverso rispetto al passato, quando un commissario tecnico chiamava i migliori e cercava di farli giocare insieme. Oggi un allenatore deve considerare tanti aspetti diversi.
Poi Pozzecco prova a riportare tutti con i piedi per terra in vista del confronto con la Grecia che aprirà l’Eurobasket azzurro.
Io devo garantire che i ragazzi giochino al massimo e che si possa sognare. Poi però bisogna fare i conti con la realtà: giocheremo contro una squadra che pochi giorni fa ci ha battuto senza i suoi tre giocatori migliori. Serve la capacità di guardare lontano, il torneo e lungo e non si deve perdere la fiducia.
[Foto: FIBA]