Italbasket, il retroscena: la convocazione di Danilo Gallinari era in dubbio

La convocazione di Danilo Gallinari per gli Europei sarebbe stata in dubbio per diversi giorni.

Lo si poteva immaginare dal fatto che il Gallo non ha giocato neanche un secondo delle amichevoli pre-torneo, dopo essersi unito al gruppo a preparazione in corso, in seguito al termine del campionato portoricano. Lo ha confermato lo stesso ct Gianmarco Pozzecco a Il Corriere della Sera.

Adesso il mio stato confusionale è passato: Gallinari c’è e sono sereno, i dubbi mi passano subito dopo che decido. In base al suo valore, Danilo in Nazionale dovrebbe esserci sempre. Ma il basket di oggi è diverso rispetto al passato, quando un commissario tecnico chiamava i migliori e cercava di farli giocare insieme. Oggi un allenatore deve considerare tanti aspetti diversi.