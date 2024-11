Lettonia DA APPLAUSI: grande gesto di fair play contro il Belgio

La Lettonia questa sera ha vinto la sua quarta partita in queste qualificazioni ad EuroBasket 2025, battendo il Belgio 85-83. Una vittoria tutto sommato ininfluente, visto che i granata erano già qualificati all’Europeo in quanto Paese ospitante. A far parlare non sono tanto i 19 punti dell’ex Virtus Bologna Rihards Lomazs, bensì un gesto di grande sportività della Nazionale balcanica nel minuto finale di gioco.

Con la Lettonia avanti 81-82, infatti, il Belgio ha sbagliato il tiro del possibile vantaggio: mentre i baltici ribaltavano il fronte, Emmanuel Lecomte si è fermato per un infortunio muscolare. I lettoni avrebbero potuto continuare l’azione, giocandola in 5vs4, e con un canestro chiudere il match. Invece hanno deciso di fermare il gioco con 41” sul cronometro per permettere a Lecomte di uscire dal campo e al Belgio di giocarsi l’ultimo possesso in 5vs5.

Zoriks ha poi sbagliato la tripla, così come Obasohan ha sprecato un nuovo tentativo per portare il Belgio avanti. Alla fine è stato Lomazs a chiudere il match con 2 liberi. Al Belgio, sul 2-2 quando mancano 2 partite alla fine delle qualificazioni, basterà una vittoria a marzo contro la Slovacchia per essere certo della partecipazione ad EuroBasket.