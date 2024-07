Italbasket, Pozzecco suona la carica: “Porto Rico è solo il primo passo verso Parigi”

Vigilia di una partita importante per gli Azzurri al PreOlimpico.

Stanotte (2:30 ora italiana) l’Italbasket affronta i padroni di casa di Porto Rico. La vittoria vorrebbe dire evitare lo scontro con la Lituania in semifinale, altrimenti una sconfitta porterebbe in dote la sfida ai baltici già nel prossimo turno, complicando il nostro cammino.

Il CT Gianmarco Pozzecco, intervistato da Il Corriere dello Sport, è tornato sull’esordio con il Bahrein e sulla breve preparazione per questo appuntamento.

Abbiamo vinto senza fatica e ho avuto le risposte che mi aspettavo, dopo un aver tolto la tensione dell’inizio abbiamo difeso bene e ci siamo passati molto la palla. Avevamo vinto con la Spagna, il rischio di fare una brutta figura c’era. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, non mi era mai successo in Nazionale ma vedo in ognuno dei ragazzi un grande attaccamento alla maglia.

Dopodiché una breve presentazione dei caraibici.

Porto Rico è un’ottima squadra, migliore di quella incontrata lo scorso anno ai Mondiali, con la quale comunque abbiamo faticato. Ci saranno in più Alvarado (uno che la NBA la gioca per davvero) e Clavel, atleta completo che apprezzo molto. Inoltre avranno l’appoggio del pubblico. Sarà un impegno difficile, il primo passo per provare ad andare a Parigi.

Infine un bel passaggio su Danilo Gallinari.