“Antonini non mi ha pagato”, la risposta del patron di Trapani è durissima

Un’altra diatriba coinvolge il patron della Trapani Shark, Valerio Antonini.

Il proprietario di Radio Cuore Trapani, Bruno Conforti, ha scritto sul proprio profilo Facebook che il suo gruppo non seguirà più in futuro le realtà sportive di Antonini. Il motivo sarebbero dei mancati pagamenti in merito a servizi svolti dallo stesso Conforti durante la stagione.

Antonini ha risposto prontamente a queste accuse attraverso una nota pubblicata sul sito della sua Sport Invest, società tramite la quale controlla i club granata di calcio e basket. Nel comunicato il patron ricorda di non essere una “vacca da mungere” e sostiene che l’accusa di Conforti sia “soltanto figlia dall’essere stato escluso, soprattutto per le sue responsabilità, da un progetto imprenditoriale così importante”.

Infine il presidente di Trapani ha annunciato che si tutelerà per vie legali contro “tali pretestuose e gravissime dichiarazioni”.