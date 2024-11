Italbasket, si aggiungono alcuni giocatori di EuroLega: in due lasciano il gruppo

L’Italbasket ieri sera ha vinto senza troppe difficoltà in casa dell’Islanda nella prima gara di questa finestra FIBA di qualificazioni ad EuroBasket 2025. Gli Azzurri saranno di nuovo in campo lunedì, stavolta a Reggio Emilia, sempre contro gli islandesi. A differenza di ieri però saranno a disposizione di Gianmarco Pozzecco anche alcuni giocatori di EuroLega, assenti a Reykjavik per via degli impegni con le proprie squadre in Europa.

Si uniscono al gruppo il capitano Nicolò Melli, Dame Sarr e i tre “milanesi” Giampaolo Ricci, Guglielmo Caruso e Diego Flaccadori. I big, Melli a parte, non prenderanno dunque parte a questa finestra: non ci saranno per intenderci i vari Stefano Tonut, Nico Mannion, Alessandro Pajola, Achille Polonara e nemmeno i due “tedeschi” Matteo Spagnolo e Gabriele Procida.

Conseguentemente ai 5 giocatori arrivati, ce ne sono anche 2 che sono stati autorizzati a lasciare il raduno dopo il match di ieri sera: Davide Moretti e Federico Poser, che torneranno rispettivamente a Venezia e Cremona. Il gruppo è ora composto quindi da 14 giocatori, di cui 12 andranno a referto lunedì al PalaBigi. Palla a due fissata alle ore 20.30. Con una vittoria, l’Italbasket otterrebbe la qualificazione aritmetica ad EuroBasket.

Foto: FIBA