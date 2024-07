Giannis Antetokounmpo DOMINA la Repubblica Dominicana: esordio vincente per la Grecia

La partita tra Grecia e Repubblica Dominicana, esordio dei padroni di casa nel Preolimpico di Atene, è stata senza storia: il punteggio finale è di 82-109.

Il match è stato però utile per rivedere in campo Giannis Antetokounmpo in una partita ufficiale, dopo la comparsata in amichevole di qualche giorno fa. La star dei Milwaukee Bucks è stato dominatore assoluto: gli sono bastati 18′ per segnare 32 punti, senza nemmeno un errore dal campo, 11/11 con anche una tripla. La Grecia ha condotto dall’inizio alla fine e nel secondo tempo ha potuto dare minuti a tutti e 12 i giocatori convocati.

Dietro i 32 di Giannis, i 17 punti di Thomas Walkup e la doppia-doppia da 12 punti e 11 assist di Nick Calathes. Per la Repubblica Dominicana, 26 punti di Duarte.

Rep. Dominicana: Duarte 26, Montero 12, Liz 12.

Grecia: G. Antetokounmpo 32, Walkup 17, Calathes 12+11 assist.