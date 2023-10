James Harden inizia la guerra con Philadelphia non presentandosi al Media Day

James Harden vuole essere ceduto dai Philadelphia 76ers al più presto, e diciamo che non ha nascosto quando, qualche settimana fa, aveva chiamato Daryl Morey “bugiardo” davanti a tutti. La star dei Sixers si era accordata con la dirigenza per sfruttare la Player Option e successivamente venire scambiata, ma ad oggi nessuna trattativa ha preso realmente piede. Per mettere ulteriore pressione sulla franchigia, Harden oggi non si è presentato al Media Day in programma per l’inizio del training camp.

Una mossa che vuole mettere all’angolo i Sixers, i quali dovranno fare i conti con il valore del giocatore progressivamente sempre minore man mano che persistono questi comportamenti di Harden. Nei mesi scorsi si era parlato dei Los Angeles Clippers come una delle squadre interessate, ma una reale offerta non c’è mai stata.

ESPN Sources: In what’s expected to be a continued attempt to push for a trade, Philadelphia 76ers star James Harden isn’t in attendance for the team’s media day today. Harden remains upset that the organization hasn’t moved him to the Clippers. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 2, 2023

Non è la prima volta che James Harden adotta simili comportamenti per spingere una squadra a cederlo. Era già successo a Houston, quando si era presentato al training camp in ritardo e in forma non proprio impeccabile. Alla fine i Rockets lo cedettero dopo un paio di mesi ai Brooklyn Nets.