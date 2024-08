James Nunnally replica FURENTE a Mijailovic, presidente del Partizan

Nelle scorse ore Ostoja Mijailovic, presidente del Partizan Belgrado, aveva parlato della mancata conferma di James Nunnally. Il numero uno bianconero aveva indicato motivazioni comportamentali alla base della decisione, citando l’episodio della rissa tra l’americano e Stefan Lazarovic della Stella Rossa nel tunnel degli spogliatoi, prima delle finali ABA.

Nunnally, che non è certo un giocatore dal carattere facile, non ha potuto accettare in silenzio le accuse del suo ex presidente. Il giocatore ha sempre dichiarato di aver colpito Lazarovic per legittima difesa, dopo che era stato l’avversario a colpire lui per primo. Su X lo ha reiterato, accusando non velatamente Mijailovic di averlo pagato in ritardo per 2 anni.

“Oh! Questa è diffamazione visto che ho agito per legittima difesa. Ostoja, dai, non parlare di regole e regolamenti. Non puoi parlare in questo modo e poi non pagarmi in tempo per 2 anni, a questo punto devo credere che regole e contratti valgano solo se sono i giocatori a non rispettarli? E mi fermo qui” ha scritto Nunnally su X, taggando anche l’account del presidente del Partizan.