Virtus Bologna, niente James Nunnally: diventerà compagno di Marjanovic

Gli Zhejiang Lions hanno chiuso per l’ingaggio di James Nunnally, ala statunitense con una vasta esperienza internazionale, free agent dalla scorsa estate.

Nunnally, che in passato ha già giocato nella CBA con gli Shanghai Sharks nel 2019, arriva ai Lions dopo due stagioni con il Partizan Belgrado. Recentemente, il suo nome era stato accostato alla Virtus Bologna, interessata a rinforzare il roster dopo l’infortunio di Will Clyburn. Tuttavia, il club italiano non ha concretizzato l’operazione, aprendo la strada all’approdo di Nunnally in Cina.

Il suo arrivo a Zhejiang si aggiunge a quello di Boban Marjanovic, centro serbo di grande fama, consolidando l’ambizione dei Zhejiang Lions di costruire un roster competitivo e di alto profilo per la CBA.

Nella sua ultima stagione al Partizan, James Nunnally aveva mantenuto 9.9 punti di media in EuroLega.