“Non lo abbiamo nemmeno salutato”, James Nunnally lascia il Partizan per motivi disciplinari

Quando due giorni fa il Partizan Belgrado ha annunciato il roster per la stagione 2024-25, tra i giocatori a disposizione di coach Obradovic non compariva James Nunnally. L’americano lascia il club bianconero dopo 2 anni, al termine di una stagione da 12.3 punti di media in EuroLega.

La separazione tra Nunnally e il Partizan non è però stata cordiale, stando a quanto dichiarato dal presidente Ostoja Mijailovic a TV Prva. “Non dobbiamo dimenticare l’incidente col giocatore della Stella Rossa avvenuto nel finale della scorsa stagione. Obradovic ha deciso di non far giocare Nunnally la partita successiva, anche se in quella prima era stato il nostro miglior giocatore. Ma immaginate se fosse successo durante una partita e fossimo stati squalificati dall’EuroLega. Oltre al contratto, i giocatori firmano dei regolamenti disciplinari e devono essere rispettati. È stato punito per la rissa con il giocatore della Stella Rossa. Non lo abbiamo nemmeno salutato” ha detto il numero uno bianconero.

Il riferimento è allo scontro tra Nunnally e Stefan Lazarevic durante le finali ABA della scorsa stagione. I due si erano provocati nel tunnel degli spogliatoi dopo un allenamento e dalle parole erano passati ai fatti, con le telecamere di sicurezza che avevano ripreso la rissa.