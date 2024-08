Steph Curry cambia la bio di Instagram e accende i rumors di mercato

In questi giorni estivi, post-Olimpiadi e pre-preseason, in NBA non c’è molto di cui parlare. Ecco allora che anche una piccola modifica alla bio di Instagram può accendere i più nascosti rumors di mercato. È stato questa volta Steph Curry a finire al centro delle voci: il giocatore ha rimosso dalla propria bio la dicitura “Guard for the @Warriors”, sostituendola con “Olympic Gold Medalist”.

Tanto è bastato per alimentare i rumors di un Curry in uscita dai Golden State Warriors, qualcosa di cui si vocifera ormai da mesi senza che però ci sia mai stato nulla di concreto. A remare nella stessa direzione c’è il rafforzato rapporto con LeBron James dopo Parigi 2024: proprio la star dei Lakers in questi giorni ha cambiato foto del profilo di Instagram, che ora riporta un’istantanea di lui, Curry e Durant in maglia USA.

Insomma questo è il più classico degli “indizi social” che riempiono le giornate estive. Certo è che Curry, se avesse voluto, avrebbe potuto stroncare sul nascere qualsiasi voce semplicemente aggiungendo “Olympic Gold Medalist”, invece di sostituirlo alla precedente dicitura.