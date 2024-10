Sengun, Green, Suggs e non solo: tutti i rinnovi delle Rookie-Scale prima della deadline

Era fissata per la mezzanotte, ora italiana, la deadline NBA per i rinnovi delle cosiddette Rookie-Scale, ovvero di quei giocatori che erano ancora all’interno del proprio primo contratto della carriera. Sono stati diversi i nuovi accordi, alcuni con giocatori destinati a diventare delle star nella NBA che verrà.

Gli Houston Rockets hanno rinnovato sia il contratto di Jalen Green che quello di Alperen Sengun. L’americano ha firmato un triennale da 106 milioni di dollari complessivi, il lungo turco invece un quinquennale da 185 milioni di dollari. Entrambi avranno una Player Option nell’ultimo anno di contratto. I Rockets blindano quindi il loro giovane core, con l’obiettivo di tornare competitivi per il titolo entro qualche stagione.

Here is the contract breakdown on the Jalen Green extension:

2025/26- $33.3M

2026/27- $36M

2027/28- $36M (Player)

Green also has a 10% trade kicker in the contract

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) October 21, 2024