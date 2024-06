Jerry West è morto a 86 anni: addio a “The Logo”

Jerry West, leggenda NBA da giocatore con i Los Angeles Lakers e da dirigente con diverse franchigie, è morto questa mattina a 86 anni. Ne ha dato il triste annuncio sua moglie, Karen, che si trovava al suo fianco.

La NBA dice addio ad una figura storica, che non solo ha contribuito attivamente alla crescita della Lega ma le ha dato anche il logo che tutti conosciamo. È infatti di West la silhouette che la NBA utilizza come proprio simbolo, circostanza che, sebbene non sia mai stata ufficializzata, ha donato all’ex giocatore il soprannome di “The Logo”.

Jerry West ha vinto un titolo NBA da giocatore nel 1972 con i Lakers, mentre nel 1969 era stato nominato MVP delle Finals nonostante la sconfitta. È stato inserito per 10 volte nel First Team All-NBA e il suo numero 44 è stato ritirato dai giallo-viola, che per lui hanno anche eretto una statua fuori dall’allora Staples Center.

Da dirigente West è stato ancora più vincente, conquistando 8 titoli tra Lakers e Golden State Warriors, di cui è stato membro del board dal 2011 al 2017, contribuendo a costruire la corazzata che ha dominato la NBA per un decennio. Per i propri meriti, West è stato inserito nella Hall of Fame per 3 volte, l’unico ad esserci riuscito: come giocatore, come dirigente e, l’ultima volta pochi mesi fa, per il suo contributo al gioco.