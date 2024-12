Jimmy Butler, Miami è disponibile a scambiarlo: 3 squadre gradite al giocatore

Da circa un anno la situazione di Jimmy Butler è particolarmente incerta, visto il contratto in scadenza nell’estate 2025 e nessuna trattativa di rinnovo. Jimmy potrebbe diventare free agent tra qualche mese (ha una Player Option da 52 milioni di dollari sulla stagione 2025-26) e, da quanto trapela, sembra intenzionato a lasciare South Beach. Motivo per il quale Miami vorrebbe anticiparlo, cedendolo prima della trade deadline per ricavare almeno qualcosa dalla sua partenza. Finora erano solo rumors, ma nelle scorse ore questi ultimi si stanno concretizzando: secondo Shams Charania, gli Heat sarebbero ora disponibili a privarsi di Butler.

Bernie Lee, agente di Butler, avrebbe indicato Houston Rockets, Dallas Mavericks e Golden State Warriors come destinazioni gradite al suo assistito. Jimmy Butler è nativo proprio del Texas, in particolare di Houston, e per lui giocare con Rockets o Mavs sarebbe una sorta di ritorno a casa. Gli Warriors restano una franchigia attiva sul mercato, con la possibilità di inserire in uno scambio Andrew Wiggins o Jonathan Kuminga, che in estate sarà restricted free agent.

Proprio in seguito a questi rumors, Butler ha già fatto la sua mossa: oggi non sarà presente all’appuntamento con i giornalisti, per evitare eventuali domande sulla questione. Cala insomma il silenzio sulla questione, anche se prima o poi il giocatore dovrà rispondere nel merito della questione.

Paradossalmente nelle ultime ore Butler ha rafforzato il proprio legame con la città di Miami, da un punto di vista di business: ha infatti appena aperto il suo primo BIGFACE store, ovvero il negozio dove verrà venduto il caffè del marchio da lui fondato ormai qualche anno fa.