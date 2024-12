Rayjon Tucker in uscita, diversi club di Serie A si sono già fatti avanti

Il minutaggio di Rayjon Tucker, già minimo sotto la gestione Luca Banchi, è stato ridotto a zero con l’insediamento di Dusko Ivanovic in panchina. L’americano della Virtus Bologna ha disputato zero minuti sia contro la Stella Rossa che contro Milano in campionato, incrementando le voci di un possibile addio a breve. Tucker, uno dei migliori giocatori della passata stagione con la maglia di Venezia, è stato finora un autentico flop: solo 5.8 punti di media in campionato e 2.7 in EuroLega.

Secondo La Prealpina, Varese avrebbe fatto un sondaggio per Tucker. Non sarebbe comunque l’unico club di Serie A interessato, anzi: Napoli avrebbe fatto un’offerta, incassando però il “no” del giocatore. I partenopei, ultimi in classifica con un record di 0-10, hanno poi preso Malik Newman.

Infine, secondo Il Resto del Carlino, anche la Reyer Venezia sarebbe attenta alla situazione del suo ex giocatore. A Tucker forse gioverebbe un ritorno in laguna, dove tanto bene aveva fatto lo scorso anno realizzando 14.7 punti di media in LBA.

Fonte: Sportando