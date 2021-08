JJ Redick commenta il super rinnovo di Doncic: “Mi devi ancora $1700”

Siparietto simpatico fra JJ Redick e Luka Doncic al momento della notizia del super rinnovo firmato dallo sloveno.

La guardia, al momento free agent, una volta appresa la notizia del rinnovo da $207 milioni di Luka, ha subito sfruttato l’occasione per ricordare allo Sloveno di saldare i suoi 1700 dollari di debito di gioco.

Non è una novità il fatto che Luka, di tanto in tanto, faccia qualche scommessa a carte e giochi a poker. Sicuramente però, viste le cifre del nuovo contratto, il 22enne sloveno non avrà troppi problemi a saldare il debito con il suo ex compagno.