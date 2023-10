Joel Embiid ha finalmente scelto con chi giocherà le Olimpiadi di Parigi

Joel Embiid aveva una decisione da prendere: scegliere con quale delle tre Nazionali di cui detiene il passaporto giocare le Olimpiadi di Parigi 2024. L’MVP della NBA in carica non ha infatti mai indossato la maglia del suo Camerun da professionista e nei mesi scorsi ha ottenuto sia la cittadinanza statunitense che quella francese.

Tra Camerun, Francia e Team USA, Embiid ha scelto proprio gli americani. Se sarà sano fisicamente al termine della stagione quindi il centro dei Philadelphia 76ers si unirà ad un superteam che negli ultimi giorni ha già raccolto le adesioni di Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry e Devin Booker. Ancora una volta alle Olimpiadi gli USA saranno quindi gli assoluti favoriti, nonostante il quarto posto al Mondiale di quest’anno.

Scegliendo gli USA, Joel Embiid ovviamente non potrà giocare con le altre Nazionali per il resto della carriera. Una vera beffa per la Francia, che sognava il trio di lunghi con Rudy Gobert e Victor Wembanyama.

Joel Embiid, the NBA’s reigning Most Valuable Player, has committed to play for Team USA at the Paris 2024 Olympics, sources told ESPN on Thursday.

Embiid informed Team USA executive director Grant Hill of his decision on Thursday morning, sources said, just days after the two… pic.twitter.com/W2dfW71aMs

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) October 5, 2023