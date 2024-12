Joel Embiid, nuovo infortunio: cos’è successo e quanto starà fuori

Joel Embiid si conferma particolarmente fragile dal punto di vista fisico: in una recente partita contro Indiana la star dei Philadelphia 76ers ha subito un infortunio abbastanza insolito. Embiid ha preso un colpo al volto a rimbalzo, rimanendo a terra dolorante: gli esami hanno evidenziato una frattura al seno mascellare e il giocatore sarà rivalutato tra una settimana. Tra infortuni e squalifiche, finora l’MVP della stagione regolare 2022-23 ha già saltato 17 partite quest’anno.

Sono solo 6 le partite disputate da Embiid, con 20.3 punti e 7.7 rimbalzi di media. Il tutto mentre i Sixers non accennano a rialzarsi, dopo una pessima partenza infatti Philadelphia ha ancora un record di 6-17, valido per la quartultima posizione nella Eastern Conference davanti solo a Washington, Toronto e Charlotte.

Anche con Joel Embiid in campo comunque non è andata meglio: i Sixers hanno infatti vinto solo una delle 6 partite disputate dalla loro stella.

Joel Embiid has to be the most unlucky player to ever pick up a basketball…

There’s quite literally nothing he can do to avoid these kind of freak accidents. It’s unbelievable. Story of his career. Dude finally gets healthy just to have this happen yet again.

Feel sick for him pic.twitter.com/RpqskDfoaK

— Josh Reynolds (@JoshReynolds24) December 14, 2024