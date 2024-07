Joel Embiid spiega cosa gli ha impedito (finora) di diventare il GOAT

Joel Embiid pensa di avere il potenziale per essere incluso nei discorsi riguardo il cosiddetto “GOAT”, The Greatest of All Times, il giocatore più forte di sempre.

Una bella dose di autostima per il nativo del Camerun, autore di un’altra dichiarazione controversa dopo quella in cui aveva spiegato per quale motivo ha scelto di giocare per gli USA e non per la Francia o per il suo Paese d’origine.

Secondo Embiid, sono solamente gli infortuni ad avergli impedito finora di essere nella ristretta cerchia dei cestisti migliori di sempre.