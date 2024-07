Trapani Shark apre anche il mercato stranieri.

La formazione siciliana ha chiuso l’ingaggio di Justin Robinson, in arrivo dal Rio Breogan, in Liga ACB. L’americano ha giocato in Spagna la seconda metà di stagione, viaggiando a quasi 10 punti di media. Prima la sua carriera da pro si era sviluppata interamente fra NBA e G-League, a partire dal 2019, dopo la fine del percorso universitario a Virginia Tech.

Sarà lui con tutta probabilità il playmaker titolare, posizione in cui Trapani aveva sondato anche Aleksa Avramovic ed Edmond Summer. C’è un curioso caso di omonimia, ma nessuna parentela, con il Justin Robinson che ha giocato a Treviso e che ricopre esattamente lo stesso ruolo.