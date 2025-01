Kawhi Leonard si allontana dai Clippers a causa degli incendi che stanno colpendo Los Angeles

Kawhi Leonard ha temporaneamente lasciato i Los Angeles Clippers per stare vicino alla sua famiglia, costretta ad evacuare a causa degli incendi che stanno devastando l’area di Los Angeles. A riportarlo è stato Chris Haynes.

Gli incendi, che hanno già distrutto centinaia di ettari di terreno, causato 2 morti e costretto decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case, stanno creando una situazione di emergenza in tutta la California.

I Clippers hanno infatti classificato Leonard come out per “motivi personali” in vista del prossimo impegno contro i Denver Nuggets, questa notte. Il giocatore aveva da poco fatto il proprio debutto stagionale, dopo aver saltato diverse gare per infortunio.

Gli incendi che stanno interessando la zona sono solo l’ultima di una serie di crisi ambientali che hanno colpito la California negli ultimi anni, sollevando preoccupazioni sulla necessità di affrontare con urgenza i cambiamenti climatici e i loro effetti devastanti. Kawhi Leonard non ha ancora comunicato quando tornerà con la squadra.