Kyrie Irving: le ammirate reazioni sui social all’INCREDIBILE Game winner contro Denver

Kyrie Irving nella notte ha messo a segno uno dei più pazzeschi buzzer beater della storia della NBA, mandando a bersaglio un tiro in corsa con la mano sinistra da quasi 7 metri, in faccia al due volte MVP Nikola Jokic: l’incredibile canestro, oltre alla bellezza per la difficoltà tecnica, è anche fondamentale per la corsa ad un posto nei playoff dei suoi Dallas Mavericks, che grazie alla vittoria di questa notte ora occupano il settimo posto (pari merito con i Pheonix Suns) ad Ovest, con un record di 39 vittorie e 29 sconfitte, di pochissimo dietro ai Kings (38-28).

La reazione del mondo NBA è incredula, come quella in campo di compagni e avversari, e su X in tanti hanno voluto esprimere le proprie congratulazioni a Kyrie Irving, molti incoronando la sua giocata come una delle più belle della storia.

Kyrie the most skilled mf ever bra…

Reporter: “[Kyrie Irving] thanks you for that three-pointer you made before [his game-winner].”

Luka Doncic: “No, no, no, that’s about him. That shot is unbelievable. I couldn’t believe it.”

(via @sixfivelando / IG)pic.twitter.com/ALUF3qz9fh

